Son dakika haberleri... TIR, KAVŞAKTAN GEÇİŞ YAPAN OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 YARALI

Son dakika habere göre BURSA'NIN Orhangazi ilçesinde ana caddede seyir halindeki TIR, kavşaktan geçiş yapmak isteyen otomobile çaptı.

BURSA'NIN Orhangazi ilçesinde ana caddede seyir halindeki TIR, kavşaktan geçiş yapmak isteyen otomobile çaptı. Kazada otomobil sürücüsü Celal Babacan (38) ile yanında bulunan Süleyman Ergen (44) yaralandı.

Kaza dün akşam saat 21.00 sıralarında Yalova- Bursa kara yolu İznik kavşağında meydana geldi. Yalova istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan Nihat Allahkulu (56) idaresindeki 35 KF 5805 plakalı TIR, İznik kavşağından geçiş yapmak isteyen Celal Babacan'ın kullandığı 16 ADM 011 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Süleyman Ergen yaralandı.

Celal Babacan ile Süleyman Ergen, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)