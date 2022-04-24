TIR'IN ALTINA GİREN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

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TIR'IN ALTINA GİREN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAŞAKŞEHİR'de cuma günü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Berk Gündüz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BAŞAKŞEHİR'de cuma günü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Berk Gündüz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Feci kazada aracın ön kısmı TIR'ın altına girmiş, sürücü Berk Gündüz ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan Öykü Koçali olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Basın Ekspres Bağlantı Yolu Başakşehir mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralanan 19 yaşındaki Berk Gündüz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Berk Gündüz için bugün Beyoğlu Büyük Piyalepaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Aile üyeleri, arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı törende helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Berk Gündüz, kılınan cenaze namazının ardından Zindanarkası Mezarlığı'na defnedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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