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Son dakika haberleri! Tıbbi aromatik bitkiler ekonomiye kazandırılıyor

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Edinilen son dakika haberine göre Tıbbi aromatik bitkiler ekonomiye kazandırılıyorDÜZCE Düzce Belediyesi'nin Tarım Akademisi Projesi kapsamında 10 ay önce ekimi yapılan ve hasadına başlanan tıbbı aromatik bitkilerden yağ elde edilmeye başladı.

Tıbbi aromatik bitkiler ekonomiye kazandırılıyor

DÜZCE Düzce Belediyesi'nin Tarım Akademisi Projesi kapsamında 10 ay önce ekimi yapılan ve hasadına başlanan tıbbı aromatik bitkilerden yağ elde edilmeye başladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilk kekik yağını damıtarak "Düzce'mize hayırlı olsun" dedi.

Düzce Belediyesinin, Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi kapsamında ekimi yapılan tıbbı aromatik bitkiler ekonomiye kazandırılıyor. Birçok iştirakçisi olan proje kapsamında hasadı yapılan bitkilerden ilk kekik yağı çıkarıldı. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Tarım Akademisi arazisine kurulan Distilasyon (Damıtma) makinesi ile su buharı kullanılarak kekik yağı elde edilmeye başlandı.

Kekik yağının ilk damıtma işlemlerini yakından takip eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilk hasattan ilk yağın elde edilmesiyle birlikte projenin ekonomik değerinin de arttığını kaydetti. Kendi elleriyle damıtılan kekik yağını alan Özlü, "Geçen yıldan bu yana bu ürünleri elde ettik. Büyük bir başarı elde ettik. Ellerinize sağlık" diyerek projeyi hayata geçirenlere de teşekkür etti. Elde edilen kekik yağının birçok alanda kullanılması için satışını yapacak. Öte yandan kekik yağı işlemlerinin ardından kalan kekikler de sofralarda kullanılmak üzere satışa sunulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Güncel

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