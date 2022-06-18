Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Dinçer Akbir - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Darıca ve Başiskele ilçelerinde, polis operasyonunda, terör örgütü YPG'nin kamplarında sözde silahlı eğitim alan 1'i kadın 2 kişi yakalandı.

KOCAELİ'nin Darıca ve Başiskele ilçelerinde, polis operasyonunda, terör örgütü Ypg'nin kamplarında sözde silahlı eğitim alan 1'i kadın 2 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/ Ypg'nin üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Darıca ve Başiskele ilçelerindeki operasyonla C.M. ve S.E. yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin, 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldığı, YPG kamplarında sözde silahlı ideolojik eğitim aldığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen C.M. ve S.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Başiskele Kocaeli YPG Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title