Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG kamplarında silahlı eğitim alan 2 kişi yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Darıca ve Başiskele ilçelerinde, polis operasyonunda, terör örgütü YPG'nin kamplarında sözde silahlı eğitim alan 1'i kadın 2 kişi yakalandı. KOCAELİ'nin Darıca ve Başiskele ilçelerinde, polis operasyonunda, terör örgütü Ypg'nin kamplarında sözde silahlı eğitim alan 1'i kadın 2 kişi yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/ Ypg'nin üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Darıca ve Başiskele ilçelerindeki operasyonla C.M. ve S.E. yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin, 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldığı, YPG kamplarında sözde silahlı ideolojik eğitim aldığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen C.M. ve S.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel Başiskele Kocaeli YPG Güncel Haberler Son Dakika

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