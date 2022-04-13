Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Gelen son dakika haberine göre Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel