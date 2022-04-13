Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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