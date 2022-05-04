TEM'de 15 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 15 yabancı uyruklu şahıs çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Mayıs Salı günü TEM Otoyolu üzerinde polis ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste 15 kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenler gerekli işlemler için İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olaya ilişkin 2 şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Hamza Emin Usta/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel