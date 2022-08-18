Son dakika haberleri | Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Mare ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü Güncel Haberler Son dakika haberine göre Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine düzenlediği roket saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti. Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/ Pkk'nın, askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine düzenlediği roket saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti. YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken, bölgede varlığını sürdürerek çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor. Teröristler, yaklaşık 6,5 yıldır işgalinde tuttuğu Tel Rıfat'tan komşu Mare ilçe merkezine 3 roket fırlattı. Terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti. Tel Rıfat'taki durum YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus, Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor. Güncel Kaynak: AA / Ömer Koparan PKK YPG Güncel Haberler Son Dakika

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