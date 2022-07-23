Son dakika haberleri | TEKİRDAĞ'DA YAT LİMANINDA YANGIN 1 TEKNE YANDI, 3 TEKNE ZARAR GÖRDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | TEKİRDAĞ'DA YAT LİMANINDA YANGIN 1 TEKNE YANDI, 3 TEKNE ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yat limanında çıkan yangında, 1 tekne yanarak kulanılamaz hale gelirken, 3 teknede hasar oluştu.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yat limanında çıkan yangında, 1 tekne yanarak kulanılamaz hale gelirken, 3 teknede hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yat limanında meydana geldi. İddiaya göre, limana bağlı bir teknede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede teknenin tamamını sardı. Alevleri görenler itfaiye ve polisi aradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri geldi. Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan teknede söndürme çalışması başlattı. Bu sırada alevlerin sardığı tekneden adı öğrenilemeyen 1 kişi denize atladı. Denize atlayan kişi itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken 1 tekne yanarak kullanılamaz hale geldi, 3 teknede ise hasar oluştu.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title