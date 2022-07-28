Son dakika haberleri | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce belirlenen adresler ve bazı kişilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.S, S.P, S.D, M.Ö. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mesut Karaduman - Güncel