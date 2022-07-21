Son dakika haberleri | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 10 gram esrar, 10 gram skunk, 113 gram eroin, 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda A.Ş, D.T, S.P, C.B, E.Y, S.K, S.Y, E.K, M.İ.G ve A.Ö. gözaltına alındı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Çerkezköy Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler Son Dakika

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