Son dakika haberleri... Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen taksideki 2 kişi gözaltına alındı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen ticari taksideki 2 kişi gözaltına alındı.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen ticari taksideki 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri taksiyi durdurdu.
Ekipler araçta yaptığı aramada, 18 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ç.Ü. ve Ü.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Mesut Karaduman - Güncel