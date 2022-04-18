Son dakika haberleri... Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen taksideki 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen taksideki 2 kişi gözaltına alındı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen taksideki 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen ticari taksideki 2 kişi gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen ticari taksideki 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri taksiyi durdurdu.

Ekipler araçta yaptığı aramada, 18 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ç.Ü. ve Ü.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title