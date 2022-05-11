TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Haberler

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TEKİRDAĞ'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü İsmet Sepetçi hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü İsmet Sepetçi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.İsmet Sepetçi, kullandığı 69 KV 935 plakalı otomobil virajı dönerken kontrolden çıkarak takla attı. Sepetçi, ters dönen otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Sepetçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Sepetçi'nin cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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