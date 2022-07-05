Son dakika haberleri | TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINA NEDEN OLAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler

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Son dakika haberleri | TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINA NEDEN OLAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'da piknik yapmak için yaktıkları ateşin ormanlık alanda yangın çıkarmasına neden olduğu gerekçesiyle jandarma tarafından yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da piknik yapmak için yaktıkları ateşin ormanlık alanda yangın çıkarmasına neden olduğu gerekçesiyle jandarma tarafından yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Kumbağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nin Askerasıldı mevkisinde devriye görevi yürüttüğü sırada ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gördü. Dumanların çıktığı bölgeye giden jandarma ekipleri, U.C., B.A. ve C.A.'nın piknik yapmak için yaktıkları ateşin ormanlık alana yayıldığını tespit etti. Jandarmanın haber vermesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 4 dönüm alan ile 100 meşe ağacının zarar gördüğü belirlendi. Gözaltına alınan U.C., B.A. ve C.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede 'Yangına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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