Son dakika haberleri | Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangında 5 hektarlık makilik alan zarar gördü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangında 5 hektarlık makilik alan zarar gördü. Tepeköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ve helikopterle de havadan müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alan zarar gördü. AA / Mesut Karaduman - Güncel Tekirdağ Tepeköy Güncel Haberler Son Dakika

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