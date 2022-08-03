Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kazanın ardından çalılıklara kaçan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kazanın ardından çalılıklara kaçan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kazanın ardından çalılıklara kaçan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstasyon Mahallesi'nde H.T (48) yönetimindeki 34 FD 0020 plakalı tır ile M.T'nin (63) kullandığı 34 VYE 59 plakalı otomobil, tren garı girişi yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, yol kenarındaki çalılık ve ormanlık alana kaçtı.

Polis ve sağlık ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsü, uzun süren ikna çabalarının ardından çalılıkların arasından çıkarılarak ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün 230 promil alkollü olduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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