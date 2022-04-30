Son dakika haberleri | Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

AA - Ömür Çolak - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Malkara ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Malkara ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasan Özçoban (64), Malkara kara yolunda arızalanan aracını yol kenarına çekti.

Aracını kontrol için aşağı inen Özçoban'a, o esnada yoldan geçen Y. S. (55) idaresindeki 34 KE 4627 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özçoban'ın öldüğünü belirledi.

Sürücü Y.S jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title