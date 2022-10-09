Son dakika haberleri... Tekirdağ'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.D'yi darp ettikten sonra telefonunu gasp eden şüpheliler M.K. (30) ve B.D'yi (17) yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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