Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.D'yi darp ettikten sonra telefonunu gasp eden şüpheliler M.K. (30) ve B.D'yi (17) yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title