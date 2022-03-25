Son dakika gündem: Fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı - Haberler

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Son dakika gündem: Fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı

AA - Güncel
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Son dakika haber: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda sosyal medyada sahte hesaplar aracılığı ile fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Son dakika gündem: Fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı

Son dakika gündem: Fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı

AA / Güncel

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