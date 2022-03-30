Son dakika haberleri: Tekirdağ'da elektrik direğine çıkan genç akıma kapılarak öldü - Haberler

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Son dakika haberleri: Tekirdağ'da elektrik direğine çıkan genç akıma kapılarak öldü

AA - Sedat Kara - Güncel
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Son dakika haberleri: Tekirdağ'da elektrik direğine çıkan genç akıma kapılarak öldü

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, elektrik direğine tırmanan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, elektrik direğine tırmanan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çıkrıkçı Mahallesi'nde arazide bulunan elektrik direğine çıkan Ş.K. (19) akıma kapıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ş.K'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Ş.K'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada, Ş.K'nin elektrik direğine hırsızlık için çıktığı iddiası araştırılıyor.

AA / Sedat Kara - Güncel

Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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