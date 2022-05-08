Son dakika haberleri... Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın - Haberler

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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın

Demirören Haber Ajansı - Onur Kaya - Güncel
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın

Son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir döküm fabrikasının tasarım ve model üretimi merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir döküm fabrikasının tasarım ve model üretimi merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Fabrikanın tasarım ve model üretimi merkezinden dumanların yükseldiğini gören personel, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Tekirdağ Büyükşehir ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri dumanlara müdahale etti. Yangın başka bölümlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında fabrikanın tasarım ve model üretim merkezinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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