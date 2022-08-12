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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananlardan biri daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananlardan biri daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul'da tedavi gören fabrikanın üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet de (42) hayatını kaybetti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında 1 Ağustos'ta meydana gelen patlamada iş yeri sahiplerinden Ömer Asım Eralp (76), üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet (42) ve operatör Veli Gümüş (47) ağır yaralanmıştı.

Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılmıştı. İş yeri sahiplerinden Ömer Asım Eralp (76), müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Ömer Asım İstanbul Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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