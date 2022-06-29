Son dakika haberleri | Tekirdağ'da 2'si polis 10 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 12 şüpheli tutuklandı Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2'si polis 10 kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2'si polis 10 kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şeyhsinan Mahallesi'nde yaşanan kavgayla ilgili gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta 25 Haziran'da iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşmüş, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Polis havaya ateş ederek grubu dağıtmaya çalışmıştı. Silahların da kullanıldığı kavgada 2'si polis 10 kişi yaralanmıştı. Polis ekipleri kavganın yaşandığı sokakta 7 tabanca, bıçak ve 5 beyzbol sopası ele geçirmiş, olayla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı. AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler Son Dakika

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