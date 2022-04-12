Son dakika haber | Tehdit davasında Reynmen'e beraat kararı

İSTANBUL (DHA) - REYNMEN olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, sunucu Bircan Bali'ye tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Yusuf Aktaş ve şikayetçi Bircan Bali'yi avukatları temsil etti. Şikayetçi Bircan Bali'nin avukatı, Yusuf Aktaş'ın cezalandırılmasını talep etti. Yusuf Aktaş'ın avukatı ise tehdit ve hakaret suçlarının oluşmadığını belirterek, "Müvekkilim hukuki haklarını kullanacağını söylemiştir. Bu sebeple tehdit suçu meydana gelmemiştir. Diğer söylediği sözler ise müştekilerin beyanlarına karşılık söylenmiş sözlerdir. Müvekkilim hakkında beraat karar verilsin" dedi.

"TEHDİT DEĞİL, ELEŞTRİLERE KARŞILIK VERDİ"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel