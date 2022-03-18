Son dakika haberleri... TEFECİLİK OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, tefecilik yaparak 60 kişiye yüksek faizle para verdikleri, ödeyemeyenleri ise tehdit ve darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik durumu kötü ve bankalardan kredi alamayacak durumda olup acil nakit arayan yaklaşık 60 kişinin aylık yüzde 150'yi bulan yüksek faiz oranlarında borçlandırıldığı, parayı geri ödeyemeyenlerin de tehdit ve darp edildiği iddiaları üzerine harekete geçti. Geçen 14 Mart sabahı Bornova, Buca, Konak ve Ödemiş ilçelerinde Özel Harekat destekli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12 ev, 3 iş yeri ve çok sayıda araç arandı. Aramalarda 9 senet, içinde borçluların listesinin olduğu 2 ajanda, farklı kişilere ait 2 kimlik fotokopisi, 1 döner bıçağı ve 1 tabancayla bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y., S.K., H.S., M.K. ve İ.N. tutuklanırken, B.Ç., R.G., C.U., O.A. ve E.A. adli kontrol şartıyla, M.G., A.B. ve S.Y. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.