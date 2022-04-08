Son dakika haberleri... Tayvan yakınlarında düşen helikopterdeki 2 Güney Koreli sahil güvenlik personeli öldü

Tayvan yakınlarında bir arama görevi sırasında suya düşen helikopterde bulunan 2 Güney Koreli sahil güvenlik personeli öldü, biri yaralandı. Kazada bir kişi de kayboldu.

Jeju Adası'nın yaklaşık 8 kilometre uzağında ufak bir ada olan Mara Adası'nın 370 kilometre güneybatısında düşen helikopterde 4 kişinin bulunduğu bildirildi.

Kazada yardımcı pilot ve radar operatörü hayatını kaybetti, pilot yaralandı, mürettebattan bir kişiye ise ulaşılamadı.

Sahil Güvenlik yetkilileri, yaptıkları açıklamada, "Helikopterin düşmesinin ardından kurtarılan üç personelden ikisi öldü, biri hala kayıp." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, kazanın Tayvan yakınlarındaki sularda arama ve kurtarma operasyonu için bir kurtarma ekibini devriye botuna bırakan helikopterin Busan'a dönmek üzere havalanmasından kısa bir süre sonra meydana geldiğini kaydetti.