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Son dakika haberleri! Taşova Kaymakamı Gökcecik polis uygulama noktasını ziyaret etti

AA - Tevfik Öztürk - Güncel
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Son dakika haberleri! Taşova Kaymakamı Gökcecik polis uygulama noktasını ziyaret etti

Son dakika haberleri... Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ilçe girişinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek polislerin bayramını kutladı.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ilçe girişinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek polislerin bayramını kutladı.

Gökcecik, kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Gökcecik, "Uzun zaman sonra bir araya geliyoruz, bu sebepten dolayı vatandaşlarımız memleketlerine yolculuk etmekte. Yolculuk yapan tüm vatandaşlara kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Yapılan araştırmalarda, trafik kazalarının çoğu, 'Varış noktasına vardım' hissiyatı oluştuğunda meydana gelmektedir. Bunun için evimize varana kadar dikkatli olmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

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AA / Tevfik Öztürk - Güncel

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