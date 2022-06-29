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Son dakika haberleri! Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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Son dakika haberleri! Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (2)

Bir son dakika haberine göre CİNAYETİ İTİRAF EDİP, TESLİM OLMUŞGiresun'un Dereli ilçesinde, tartıştığı oğlu Ömer Kurt'u (55) tabancayla öldüren Ahmet Kurt'un (79), 1 gün sonra yakınlarına cinayeti anlatıp, jandarmaya teslim olduğu ortaya çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF EDİP, TESLİM OLMUŞ

Giresun'un Dereli ilçesinde, tartıştığı oğlu Ömer Kurt'u (55) tabancayla öldüren Ahmet Kurt'un (79), 1 gün sonra yakınlarına cinayeti anlatıp, jandarmaya teslim olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurt'un, ifadesinde; alkollü olduğunu öne sürdüğü oğlunun, kendisini dövdüğü için silah kullanmak zorunda kaldığını iddia ettiği öğrenildi.Ömer Kurt'un cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Çalca Köyü Kıran Mahallesi'nde toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Ahmet Kurt Ömer Kurt Giresun Güncel Haberler Son Dakika

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