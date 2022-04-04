Son dakika haberleri... Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü (2)
Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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Son dakika haberlerine göre CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Necati Bakırcı'yı (24) göğsünden bıçaklayarak öldüren Emre Saraç'ın emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Necati Bakırcı'yı (24) göğsünden bıçaklayarak öldüren Emre Saraç'ın emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,