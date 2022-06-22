Son dakika haberleri: Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldüren kardeş tutuklandı Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te tartıştığı ağabeyi Cumali M.'yi (23) av tüfeğiyle ateş edip öldüren Kadir M. (16) tutuklandı. GAZİANTEP'te tartıştığı ağabeyi Cumali M.'yi (23) av tüfeğiyle ateş edip öldüren Kadir M. (16) tutuklandı. Olay, dün öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir ve Cumali M. kardeşler, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Kadir M., evdeki av tüfeğiyle ağabeyine ateş etti. Yaralanan Cumali M., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Kadir M., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri: Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldüren kardeş tutuklandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.