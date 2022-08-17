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Son dakika haberleri... Tartıştığı 3 kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Son dakika haberleri... Tartıştığı 3 kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

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Son dakika haberi... TESLİM OLDUMersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı 3 kardeşten Ramazan Demirkafa'yı (46) öldüren, Harun (43) ve Ahmet (39) Demirkafa'yı ağır yaralayan M.G., saklanmak için akrabalarından yardım istedi.

TESLİM OLDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı 3 kardeşten Ramazan Demirkafa'yı (46) öldüren, Harun (43) ve Ahmet (39) Demirkafa'yı ağır yaralayan M.G., saklanmak için akrabalarından yardım istedi. Akrabaları ise M.G.'yi teslim olması için ikna etmeye çalıştı. İkna olan M.G., jandarmaya giderek teslim oldu. M.G.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Mersin Tarsus Güncel Haberler Son Dakika

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