Son dakika haberleri | Tarsus'ta silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre alacak nedeniyle tartıştığı H.D. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
alacak nedeniyle tartıştığı H.D. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen H.D. ve M.B., cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.D., yanında bulunan tabancayla M.B.'ye ateş edip, kaçtı. Yaralanan M.B., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Jandarma, olayın şüphelisi H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel