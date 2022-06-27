Son dakika haberleri | Tarsus'ta iş yerinin önünde çıkan yangın hasara yol açtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir iş yerinin önündeki çekyatın alev alması sonucu çıkan yangın hasara neden oldu.

Girne Mahallesi'nde kuaför dükkanının önündeki çekyat, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

İş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.