Mersin haber! TARSUS'TA, GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN Güncel Haberler Edinilen Mersin haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. MERSİN'in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. İlçeye bağlı Yenice Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler, itfaiye ve polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sıçramaması için önlem aldıktan sonra söndürme çalışmalarına başladı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Tarsus Güncel Haberler

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