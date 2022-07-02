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Son dakika haberleri! Tarla kenarında tabancayla öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Son dakika haberleri! Tarla kenarında tabancayla öldürüldü

Son dakika haberler: SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, tarlanın kenarında tartıştığı kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş ettiği İsa Altuntaş, yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, tarlanın kenarında tartıştığı kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş ettiği İsa Altuntaş, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Seyfeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Altuntaş ile kimliği belirsiz kişi, tarlanın yanında görüşürken tartışmaya başladı. Bu sırada tabancasını çıkaran şüpheli, Altuntaş'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altuntaş, sağlık ekibince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

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