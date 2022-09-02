Son dakika haberleri... TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ NEVŞEHİR'DEKİ KOZAKLI JEOTERMAL ISITMALI TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YATIRIMIYLA İLGİLİ... Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Nevşehir'deki Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) yatırımıyla ilgili konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Nevşehir'deki Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) yatırımıyla ilgili konuşuyor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bekir Pakdemirli Nevşehir Kozaklı Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ NEVŞEHİR'DEKİ KOZAKLI JEOTERMAL ISITMALI TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YATIRIMIYLA İLGİLİ... - Haberler

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