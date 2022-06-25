Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Yangın kontrol altına alındı.
AA - Süleyman Elçin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Yangın kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "( Marmaris'teki orman yangını) Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da gün boyu ve ilerleyen günlerde devam edecek."
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
AA / Süleyman Elçin - Güncel