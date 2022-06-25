Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Yangın kontrol altına alındı. - Haberler

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Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Yangın kontrol altına alındı.

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Yangın kontrol altına alındı.

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "( Marmaris'teki orman yangını) Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da gün boyu ve ilerleyen günlerde devam edecek."

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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