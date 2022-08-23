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Son dakika haberleri! Tarihi eser operasyonunda cephanelik çıktı

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Son dakika haberleri! Tarihi eser operasyonunda cephanelik çıktı

Son dakika haberi: MUĞLA'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait tarihi eserler ile çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait tarihi eserler ile çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazım A.'nın elinde tarihi eserler bulunduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Milas'ın Pınarcık mahallesinde oturan şüphelinin evine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 63 tarihi eser niteliğinde mermer sütün ve obje, 10 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabaca ve 313 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Kazım A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

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