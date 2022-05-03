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Son dakika haberleri: Takla atan otomobilde sürücü öldü, eşi ve çocukları yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Adnan Çelebi - Güncel
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Son dakika haberleri: Takla atan otomobilde sürücü öldü, eşi ve çocukları yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Kayseri yolunda aks kırılması sonucu kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Süleyman Erdoğan hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

NİĞDE- Kayseri yolunda aks kırılması sonucu kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Süleyman Erdoğan hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Niğde-Kayseri yolunda meydana geldi. Süleyman Erdoğan yönetimindeki 51 BD 538 plakalı otomobil, sol arka tekerinde aks kırılması sonucu kontrolden çıkıp, takla atarak yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Erdoğan hayatını kaybederken, otomobilde bulunan eşi Ümmügülsüm, çocukları Cemile ve Betül Erdoğan ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Güncel

Süleyman Erdoğan, Kayseri, Kaza, Güncel, Haberler

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