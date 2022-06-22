Son dakika haberleri! Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışı için yürütülen "kırmızı hat diplomasisi" kapsamında Türk ve Rus askeri heyetleri Moskova'da görüştü.
Son dakika haberler: Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışı için yürütülen "kırmızı hat diplomasisi" kapsamında Türk ve Rus askeri heyetleri Moskova'da görüştü.
Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışı için yürütülen "kırmızı hat diplomasisi" kapsamında Türk ve Rus askeri heyetleri Moskova'da görüştü. Toplantının olumlu geçtiği bildirildi.
AA / Sarp Özer - Güncel