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Son dakika haberleri | Tabelasız dükkanda uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet İnan - Güncel
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Son dakika haberleri | Tabelasız dükkanda uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da, tabelasız boş dükkanda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

BURSA'da, tabelasız boş dükkanda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ü.'nün (41), 2 ayrı 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde tabelasız olan boş dükkanda uyuşturucu satıldığı yönünde bilgi aldı. Ekipler, iş yerini teknik ve fiziki takibe aldı. Dükkana dün saat 20.00 sıralarında düzenlenen operasyonda; 251 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 5 bin lira ele geçirildi; E.Ü., S.K. (33), M.A. (32) ve E.B. (29) ise gözaltına alındı.

Öte yandan UYAP sorgulamasında E.Ü.'nün, 2 ayrı 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Güncel Haberler Son Dakika

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