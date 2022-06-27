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Son dakika haberleri... Suudi Arabistan Yemen Büyükelçisi, BM Yemen Temsilcisiyle ateşkes çabalarını görüştü

AA - Hacer Başer - Güncel
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Son dakika haberleri... Suudi Arabistan Yemen Büyükelçisi, BM Yemen Temsilcisiyle ateşkes çabalarını görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed bin Said Al Cabir, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Yemen'de ateşkesin başarılı olması için sarf edilen çabaları ele aldı.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed bin Said Al Cabir, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Yemen'de ateşkesin başarılı olması için sarf edilen çabaları ele aldı.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Muhammed bin Said Al Cabir ile BM Temsilcisi Grundberg geçici başkent Aden'de bir araya geldi.

Yemen'de kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese ulaşmak ve hükümet ile Husiler arasındaki siyasi süreci başlatmak amacıyla ateşkesi başarılı kılma çabalarının ele alındığı görüşmede, Suudi Arabistan'ın BM'nin çabalarını desteklediği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Husilerin mevcut ateşkes maddelerini yerine getirmesi, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine giden yolların hızlı bir şekilde açılması ve insanların sıkıntılarının bitirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

AA / Hacer Başer - Güncel

Birleşmiş Milletler Suudi Arabistan Yemen Güncel Haberler Son Dakika

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