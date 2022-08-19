Son dakika haberleri! Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırıda 9 sivil öldü Son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 15 sivil yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 15 sivil yaralandı. Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab'da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı. Saldırının kaynağı konusunda incelemeler sürüyor. Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti. Güncel Kaynak: AA / Ömer Koparan Suriye Fırat Güncel Haberler Son Dakika

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