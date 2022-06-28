Son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Mümin Altaş - Güncel

Suriye Fırat YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

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