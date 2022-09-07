Son dakika haberleri | Suriye'nin Halep ilinde iç savaşta zarar gören binanın çökmesi sonucu 10 kişi öldü

Suriye'nin kuzeyinde Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep il merkezinde iç savaşta zarar gören binanın çökmesi sonucu 3'ü çocuk, 6'sı kadın 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Halep'te il merkezindeki Firdevs Mahallesi'nde 5 katlı bina çöktü.

Rejim yetkililerine dayandırılan haberde, olay yerine intikal eden kurtarma ekiplerinin 3'ü çocuk, 6'sı kadın 10 kişinin cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen haberde, binanın iç savaşta zarar gördüğü kaydedildi.

Esed rejimi güçleri, 2016 sonlarında Halep il merkezini ele geçirmeden önce, Firdevs Mahallesi de dahil olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Halep'te rejim tarafından saldırılara maruz kalan bölgelerde yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen altyapı çalışmaları yeterince yapılmazken, gidecek yerleri olmayan bazı aileler yıkılma tehlikesi bulunan binalarda yaşamak zorunda kalıyor.