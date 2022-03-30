Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı

FIRAT, MALATYA (DHA) - BALIKESİR'de sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ender Küçük (51), olayın kaza sonucu yaşandığını öne sürdü. Mahkeme olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verirken, Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen tanıkların ifadelerini değiştirdiğini iddia etti.

Olay, 7 Ağustos 2021'de meydana geldi. Ankara'dan ailesiyle tatil için Balıkesir'in Erdek ilçesi, Sahil Mahallesi'ndeki yazlık evlerine gelen Elvan Fırat Taşdöğen, Çuğra sahilinde denize girdi. Bu sırada Ender Küçük, iddiaya göre sürat teknesiyle yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket etti. Küçük'ün kullandığı tekne, 50 metre mesafede yüzen Elvan Fırat Taşdöğen'e çarptı.

Eşini kaybettikten sonra evine giremediğini belirten Taşdöğen, "Annemin evinde kalıyoruz. Kapıyı açıp, eve giremiyoruz. Bizim ocağımızı kapattı. Yalnız giden eşim olmadı, bizi de yaşamdan soğuttu" dedi.