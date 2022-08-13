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Son dakika haberleri... ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTAN FİRARİ CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ ÇIKTI

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Son dakika haberleri: Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan S.E.'nin yapılan kimlik kontrolünde 'kasten öldürme' suçundan ömürboyu hapis cezası aldığı ve 5 yıldır firari olduğu belirlendi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan S.E.'nin yapılan kimlik kontrolünde 'kasten öldürme' suçundan ömürboyu hapis cezası aldığı ve 5 yıldır firari olduğu belirlendi.

Antalya'nın Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde jandarma ekipleri, seyir halindeki bir aracın içinde bulunan kişilerin şüpheli davranışlar sergilediğini fark etti. Yapılan takibin ardından durdurulan araçta bulunan S.E.'nin yapılan kimlik kontrolünde, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu ceza aldığı ayrıca 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçu ve silahlı nitelikli yapma suçlarından toplam 6 yıl 3 ay hapis cezasının bulunduğu tespit etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan S.E.'nin 5 yıldır firari olduğu da belirlendi. Şüpheli S.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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