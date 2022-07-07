Son dakika! SULTANGAZİ'DE YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA

SULTANGAZİ'DE YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA

Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de yaşanan kavgalar amatör kameralara yansıdı.

50. Yıl Mahallesi B Caddesi'nde genç bir kız, arkadaşını darp etti. Saçını çekip arkadaşını savuran genç kız, kendilerini uyaran kişilere, 'arkamdan konuşuyor' dedi. Genç kız dakikalarca ağlayarak arkadaşına tepki gösterdi.

KAVGAYI AYIRMAK YERİNE, GÖRÜNTÜLEDİLER

Merkez Habibler Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde buluşan gençlerden ikisi ise kavgaya tutuştu. Diğer arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kavgayı fark eden bir mahalle sakinin, 'polise haber vereceğim' dediği, gençlerden birinin 'ver abla, şakalaşıyorlar' diye cevap verdiği duyuluyor.

HEM DÖVDÜ HEM DE O ANLARI ARKADAŞINA ÇEKTİRDİ

50. Yıl Mahallesi'nde sokak ortasında bir kişi, üç arkadaşı tarafından darbedildi. Darbedilen gencin yardımına sokak sakinleri koşarak, olaya müdahale etti. Yunus Emre Mahallesi'nde ise, bir kişi arkadaşı olduğu düşünülen kişiyi darbetti. Üzerindeki cep telefonunu yanında bulunan arkadaşına veren kişi, o anların fotoğrafını çektirdi. Yaşanan o ilginç anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel