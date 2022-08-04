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Son dakika haberleri... Sultangazi'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Sultangazi'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Sultangazi'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Sultangazi'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmet Paşa Mahallesi 155 Sokak'taki 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Sultangazi İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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