Son dakika haberleri... Sultangazi'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberlerine göre Sultangazi'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sultangazi'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İsmet Paşa Mahallesi 155 Sokak'taki 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Güncel AA / Muhammed Gencebay Gür Sultangazi İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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