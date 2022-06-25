Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA - Haberler

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Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

Bir son dakika haberine göre Sultangazi'de iki aile arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sultangazi'de iki aile arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Caddeye taşan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında  bilinmeyen nedenle iki aile arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayı duyan iki aile yakınları da sokağa gelerek kavgaya dahil oldu. Tarafların ara sokakta başlayan kavgası caddeye taştı. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran iki ailenin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kısa sürede kavgayı sonlandırırken, şüphelileri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Sultangazi kavga Güncel Haberler Son Dakika

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