Sultangazi'de asker uğurlamasında havaya ateş ettiler

SULTANGAZİ'de iki ayrı asker uğurlama eğlencesinde şehir maganları taşkınlık yaptı.

SULTANGAZİ'de iki ayrı asker uğurlama eğlencesinde şehir maganları taşkınlık yaptı. İsmetpaşa Mahallesi'nde sokak arasında asker uğurlama eğlencesine katılan davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş etti. Yanındakilerden biri kendisine engel olmaya çalışırken, diğeri cep telefonu kamerasına kaydetti. Polis ihbar üzerine havaya ateş eden kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede silahın kuru sıkı tabanca olduğu anlaşıldı.

KONVOYDAKİLER YOLU KAPATTI

Sultangazi'de bir başka askere uğurlama eğlencesinde, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ni konvoyla trafiğe kapatan grup, yol üzerinde oyun oynadı. Caddede uzun kuyruklar oluşurken diğer sürücüler kornaya basarak tepki gösterdi.