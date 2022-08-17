Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi'de asker uğurlamasında havaya ateş ettiler

Sultangazi'de asker uğurlamasında havaya ateş ettiler

Güncel Haberler

SULTANGAZİ'de iki ayrı asker uğurlama eğlencesinde şehir maganları taşkınlık yaptı.

SULTANGAZİ'de iki ayrı asker uğurlama eğlencesinde şehir maganları taşkınlık yaptı. İsmetpaşa Mahallesi'nde sokak arasında asker uğurlama eğlencesine katılan davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş etti. Yanındakilerden biri kendisine engel olmaya çalışırken, diğeri cep telefonu kamerasına kaydetti. Polis ihbar üzerine havaya ateş eden kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede silahın kuru sıkı tabanca olduğu anlaşıldı.

KONVOYDAKİLER YOLU KAPATTI

Sultangazi'de bir başka askere uğurlama eğlencesinde, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ni konvoyla trafiğe kapatan grup, yol üzerinde oyun oynadı. Caddede uzun kuyruklar oluşurken diğer sürücüler kornaya basarak tepki gösterdi.


Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil - Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Sultangazi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title